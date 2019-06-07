Allahyar attığı golle İran tarihine geçti

İran, hazırlık maçında Suriye'yi 5-0 mağlup etti. Mücadelede Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı ancak transferini resmen açıklamadığı Allahyar da gol attı.

Allahyar'ın Suriye'ye attığı gol - VİDEO

ÜLKE FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 81. dakikasında oyuna giren ve 89. dakikada ağları havalandıran Allahyar Sayyadmanesh, ülkesinin futbol tarihine geçti.

Henüz 17 yaşında olan Allahyar Sayyadmanesh, İran Milli Takım tarihinin gol atan en genç oyuncusu (17 yıl 342 gün) oldu.

17 yaşındaki futbolcu bu sezon İstiklal takımı ile 710 dakika sahada forma şansı buldu ve 2 gol, 2 asistlik performansa imza attı.