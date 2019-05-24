Allahyar, Fenerbahçe'ye imzayı attı

Fenerbahçe, İran kulübü Esteghlal FC forması giyen Allahyar Sayyadmanesh'le 4+1 yıllık anlaşmaya vardı.

ALLAHYAR FENERBAHÇE BAYRAĞIYLA POZ VERDİ

Sarı-lacivertli takım gelecek sezonun çalışmalarını sürdürürken ilk resmi transfer de yapıldı. Slimani ve Frey'i gönderecek olan Fenerbahçe, 17 yaşındaki İranlı forvet Allahyar'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin Allahyar için İran Kulübü'ne 500 bin dolar, genç futbolcuya ise 200 bin dolar yıllık maaş vereceği ifade edildi.

İranlı Allahyar'ın attığı şık goller - VİDEO

5 yıllık imza atan Allahyar'ın Fenerbahçe bayrağıyla çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Transfer dönemi açıldığı zaman Fenerbahçe'nin Allahyar'ı açıklayacağı öğrenildi.