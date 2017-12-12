Allahyar G.Saray için İstanbul'da

Yaz transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.

GENÇ FUTBOLCU GALATASARAY'LA GÖRÜŞECEK

Liderlik koltuğunda oturan Cimbom, ikinci yarıya takviyelerle başlayacak. Teknik Direktör Igor Tudor'un raporu doğrultusunda arayışlarını ve temaslarını sürdüren sarı kırmızılılar, sürpriz bir ismi İstanbul'a getirdi. İran'ın gelecek vaadeden yıldız adaylarından Allahyar Sayyadmanesh, sarı kırmızılı formayı giymek için gün sayıyor.

İran'ın U-17 Milli Takımı'nın starı olan Sayyadmanesh ile yönetim İstanbul'da görüşecek. 16 yaşında olan ve kanat ve forvet oynayan yetenekli ismin, Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

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Yetenekli oyuncu, öncelikle altyapı için transfer edilecek ancak performansına göre özellikle kupa maçlarında A takımda şans bulması bekleniyor.