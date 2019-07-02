Allahyar: Lakabım Hulk

Fenerbahçe, İranlı genç forvet Allahyar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

18 yaşındaki futbolcunun genç yaşına rağmen güçlü fiziği taraftarlardan büyük övgüler alıyor. Ancak oyuncunun mental ve taktik açıdan ne durumda olduğu merak ediliyor.

Deneyimli teknik adam Ersun Yanal'ın Allahyar'ı ilk etapte rotasyon oyuncusu olarak düşündüğü ve futbolcunun gelişimine göre karar vereceği öğrenildi.

Fiziki açıdan kendisine çok güvenen Allahyar, lakabının Hulk olduğunu ifade etti.

Genç oyuncu fiziği kadar vücudundaki dövmelerle de dikkat çekiyor. Allahyar'ın kolunda bir aslan dövmesi bulunurken, omuz, boyun ve bacağında da çeşitli dövmeler var.

Öte yandan İran'da dövme yaptırmanın yasak olduğu, yapan ve yaptıranlara yönelik ağır cezaların uygulandığı biliniyor.