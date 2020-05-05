Burak Yılmaz: Çin'den daha çok hastalık gelir

1 Allahyar takımdan gönderiliyor Fenerbahçe yönetimi, beklentileri karşılayamayan genç futbolcu Allahyar ile yolları ayırma kararı aldı.

2 Beşiktaşlı futbolcular yurtta karantinaya alındı Beşiktaş forması giyen Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin N’Koudou, Güngören'de bulunan öğrenci yurdunda karantinaya girdi.

3 4 yıl önce öldüğü açıklanan futbolcu ortaya çıktı Schalke 04'ün eski futbolcusu Hiannick Kamba'nın, 2016 yılında öldüğü açıklanmıştı. Ancak Kamba'nın eski eşinin, sigortadan para almak için sahte evrak düzenlediği ortaya çıktı.

4 Galatasaray idmanlara başlıyor Koronavirüs nedeniyle bir süredir çalışmalarını evlerinden sürdüren Galatasaray'da yönetim, 12 Mayıs'ta sahaya inmeye karar verdi. Terim'in ise antrenmanlarda yer almayacağı öğrenildi.

5 Beşiktaş'ın kaleci adayları Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetiminin, şimdiye kadar Fabri, Volkan Babacan, Nurullah Aslan ve Jeroen Zoet ile görüştüğü öğrenildi.

6 Ankaragücü'nde koronavirüs üzüntüsü Ankaragücü Kulübü, yapılan koronavirüs test sonuçlarına göre bir futbolcunun pozitif çıktığını açıkladı. Salgına yakalanan ismin ise Ricardo Faty olduğu öğrenildi.

7 Bjelica adım adım Fenerbahçe'ye doğru Takımın başına Nenad Bjelica'yı getirmeyi planlayan Fenerbahçe yönetiminin, Hırvat hocaya 1+3 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

8 Ronaldo, İtalya'ya döndü Sosyal izolasyon sürecini ailesiyle birlikte Portekiz'de geçiren Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, 34 milyon euro değerindeki özel jetiyle Torino'ya uçtu.

9 Burak Yılmaz sahur programına katıldı Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, sahur programında namaz ve orucun önemine değindi.