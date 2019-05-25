Allahyar'ın anlamı nedir

Fenerbahçe, İranlı futbolcu Allahyar Seyyadmeneş'i kadrosuna kattı.

17 yaşındaki futbolcunun adının anlamı, futbolculuğu kadar merak ediliyordu.

İşte genç futbolcunun adının hikayesi:

Doktorlar, Allahyar'ın ailesine çocuğun çok yüksek ihtimalle kız olacağını söylerler. Ailesi de doğal olarak Allahyar için pembe elbiseler alır. Bütün hazırlık bir kız çocuğunun doğmasına yönelik yapılır. Fakat Allahyar'ın babasının içinde çok farklı bir his vardır.

Doktorların söylediklerine rağmen o bir oğlunun olacağını hissetmektedir. Hatta herkesten gizli bir şekilde alınan tüm pembe giysileri bir kenara o bir tane mavi elbise alır ve bunu saklar.

Daha sonra Fenerbahçe'nin yeni transferi dünyaya gelir ve babasının hissiyatı doğru çıkmıştır. Doktorların söyleminin aksine erkek çocuk dünyaya gelir. Baba da bu durumun 'Allah'ın bir hikmeti, Allah'ın işi' şeklinde düşünür ve çocuğuna Allahyar ismini koyar. İşte ismin hikayesi böyledir...