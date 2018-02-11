Allardyce Cenk'in neden oynamadığını açıkladı

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Ada ekibinde yedek beklemeye devam ediyor. Taraftarların tepkilerine rağmen Cenk'i oynatmayan Allardyce ise milli futbolcunun henüz hazır olmadığını söyledi.

"ZAMANI GELİNCE OYNAYACAK"

Crystal Palace'ı 3-1 yendikleri maçın ardından konuşan Allardyce, "Premier Lig oynaması gerçekten zor bir lig Bu Cenk Tosun için de geçerli. Cenk Tosun için doğru zamanı bekliyorum. Doğru zaman geldiğinde Beşiktaş’ta yaptıklarını Everton’da da yapacaktır" dedi.





Son haftalarda yedek kalan Cenk Tosun, Palace'a karşı oyuna alınmadı.