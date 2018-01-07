Allardyce'tan Cenk'e: Tottenham maçına hazır ol

FA Cup'ta Liverpool'a karşı oynanan maça yetiştirilemeyen Cenk Tosun, Everton formasını ilk kez Tottenham maçında giyecek.

ALLARDYCE'TAN HAZIR OL EMRİ

Beşiktaş'a veda eden Cenk Tosun, gözünü Tottenham maçına çevirdi. Teknik direktör Sam Allardyce ile telefonda görüşen Cenk Tosun, yeni teknik direktöründen, "İlk maçta seni oynatacağım. Şimdiden Tottenham (13 Ocak) karşılaşmasına hazırlan" talimatı aldı.

Evrak işlerinin uzaması nedeniyle Cenk Tosun'u, Liverpool derbisinde oynatamayan İngiliz teknik adamın, hem Cenk'e hem de kurmaylarına, "Keşke bu transfer daha önce bitseydi. Cenk'i Liverpool maçında oynatmayı çok istemiştim. Neyse ki artık kadromuzda... Bu transferle taktik anlayışımızda çok daha farklılıklar olacak. Şu an için çok mutluyum" dediği ortaya çıktı.