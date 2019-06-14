Allegri futbola 1 yıl ara verdi

2014-15 sezonunun başında geldiği Juventus'ta 5 yıldır görev yapan Massimiliano Allegri, sezon sonu itibariyle Juventus ile yollarını ayırmıştı.
Milano'da katıldığı bir etkinlikte konuşan deneyimli teknik adam; "Futbola 1 yıl ara vereceğim çünkü özel hayatıma çekidüzen vermek, ailem, çocuklarım ve arkadaşlarımla vakit geçirmek istiyorum. Hayatımın son 16 yılı bir döngünün içindeydi. Gelecek sezon için kendimi şarj etmem gerekiyor. Hayatımı yeniden kazanmalıyım" ifadelerini kullandı.
51 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, Juventus ile 5 yılda, 5 Serie A, 4 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.