Allegri, Juventus'tan ayrılıyor

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Juventus'tan ayrılacağını açıkladı. Juventus'la bu sezon üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşmaya yakın gözüken Allegri, hedefinin yurtdışında takım çalıştırmak olduğunu açıkladı

İNGİLTERE'YE GİTMESİ BEKLENİYOR

İngiltere Premier Ligi'nde bu sezon beklentilerin uzağında kalan son şampiyon Chelsea'de vatandaşı Antonio Conte'nin yerine adı geçen ve ismi Arsenal ile de anılan Allegri, Telegraph gazetisine konuşurken; "Kesinlikle, yurtdışına gideceğim. İtalya benim için bitti" dedi.

Hangi takıma gideceği yönünde açıklama yapmamayı tercih eden 50 şaşındaki teknik adam, "İstatistiklere ve analizlere çok fazla önem veren bir teknik direktör değilim. Bana göre bir teknik adam daha çok duygularıyla ve mantığıyla hareket etmeli. Böyle olmasaydı bir bilgisayarın başına oturmak yeterli olurdu. Futbol o zaman Play Station'a benzerdi. Bu ben değilim" diye konuştu.

Futbolda çok sayıda kişinin rakamlarla ve taktiklerle mükemmelliği hedeflediğini kaydeden Allegri, "Bu imkansız. Çünkü futbolda çok sayıda değişken var" ifadelerini kullandı.