Allegri: Pazar günü Ronaldo'nun maçı olacak

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Cristiano Ronaldo'nun Sassuolo karşısında gol atacağını söyledi.

"BENCE ONUN GÜNÜ OLACAK"

Juventus formasıyla bir resmi maçta henüz gol atamayan Ronaldo hakkında konuşan Allegri, "Cristiano antrenmanlarda çok sıkı çalışıyor ve pazar günü bence onun günü olacak." ifadelerini kullandı.

"ÖDÜLÜ O HAK EDİYORDU"

FIFA Yılın En İyi Futbolcusu ödülü hakkında görüşü sorulan İtalyan antrenör, "Cristiano Ronaldo'nun ödülü hak ettiğini düşünüyorum, her ne kadar Modric geçen sezon fenomen bir sezon geçirmiş olsa da..." cevabını verdi.

"DYBALA'NIN KONDİSYON KAZANMASI LAZIM"

Paulo Dybala'nın üst üste yede kalmasının nedeni sorulan Allegri, "Paulo Dybala'nın kalitesinden şüphemiz yok. Onun Parma maçındaki performansını beğendim. Tıpkı diğer oyuncularımız gibi, Dybala'nın da zirve performansına ulaşması için biraz daha kondisyon kazanmalı." dedi.