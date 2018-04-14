Allegri: Real maçında hakem iyiydi

Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 yenildiği maçın rövanşında deplasmanda Real Madrid'i 3-1 yenen ancak 90+7. dakikada gelen penaltı golü ile elenen Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri, ilginç açıklamalarda bulundu.

"HAKEM 90 DAKİKA İYİYDİ"

Penaltı kararı nedeniyle oldukça sert bir şekilde eleştirilen hakem hakkında konuşan Allegri, ''Bence 90 dakika boyunca hakem çok iyi maç yönetti. Malesef 90 dakika ardından gerginleşti. Penaltının dışında uzatma dakikalarını da çok az verdi.'' şeklinde konuştu.

''BUFFON'UN YAPTIKLARI NORMAL''

Son dakikalarda hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Gianluigi Buffon'u savunan İtalyan teknik adam, ''Dışarıdan konuşmak kolay. 20 yıl boyunca Buffon saha içi ve dışında yaptıklarıyla örnek olmuştur. Son 20 saniyede yaşananlar normal. Herkes böyle bir reaksiyonda bulunabilir'' dedi.