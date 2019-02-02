Alman basını Beşiktaş'ın düşüşünü manşete taşıdı

Almanya'nın ünlü gazetesi Bild, Beşiktaş'ın iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

YILDIZ OYUNCULAR MAAŞ NEDENİYLE KULÜPTEN AYRILDI

Bild'de yer alan haberlerde şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin en eski kulübü olan Beşiktaş, iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Yıldız oyuncular maaşları nedeniyle kulüpten ayrıldı ve yeni sponsor bulmaları giderek zorlaşıyor. Başkan ve teknik direktör arasındaki anlaşmazlığın ardından Süper Lig'de yokuş aşağı inişe geçtiler. Önümüzdeki yaz Türk futbolunda büyük bir değişim yaşanabilir."





PEPE AYRILMIŞTI

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, siay-beyazlı kulüpten alacaklarını temin edemediği için sözleşmesini feshederek ayrılmıştı. Alman gazetesi tüm bu durumları ele alarak Siyah-beyazlı takımın zor günler geçirdiğini ifade etti.