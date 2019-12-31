Alman basını Fenerbahçe Mangala'yı istiyor diyor

Geleceğe yönelik transferler yapmak için Avrupa'yı tarayan Fenerbahçe'nin, Stuttgart'ın 21 yaşındaki oyuncusu Orel Mangala'yı almak için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

ALMAN BASINI FENERBAHÇE DEFALARCA TEKLİF YAPTI DİYOR

Alman basınında yer alan habere göre Fenerbahçe başarılı orta saha oyuncusu için defalarca girişimde bulundu.

Stuttgart ise istikbal vadeden yıldız adayını satmamak ve sözleşmesini uzatmak için direniyor.

Orta sahanın merkezinde görev yapan Belçikalı genç oyuncunun takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi var. Ancak Fenerbahçe'nin transfer teklifinin oyuncunun kafasını karıştırdığı belirtiliyor.