Alman basını: Hakem penaltımızı çaldı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grupta oynadığı üçüncü maçta sahasında Schalke ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Alman BILD gazetesi, karşılaşmanın Fransız hakemi Benoit Bastien'i suçladı.
FRANSIZ HAKEMİ SUÇLADILAR
Galatasaray-Schalke maçının ilk yarısında kaleci Muslera ile Konoplyanka arasında yaşanan pozisyonda Uruguaylı kalecinin müdahalesi sonrası Konoplyanka yerde kalmıştı.
Schalkeli futbolcuları bu pozisyonun ardından hakem Bastien'e yoğun itirazlarda bulundu. Fransız hakemin devam kararına ise Alman basını tepki gösterdi.
Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild, maçın ardından attığı manşette "Hakem, Schalke'nin penaltısını çaldı." ifadelerini kullanarak Fransız hakemi sert bir dille eleştirdi.
Galatasaray ile Schalke arasında oynanan maç golsüz berabere bitti. Bu sonucun ardından Schalke gruptaki puanını 5'e yükseltirken, Galatasaray ise 4 puana çıktı. Lokomotiv Moskova deplasmanında 3-1 kazanan Porto ise 7 puanla lider durumda. Rus ekibi Lokomotiv Moskova puansız son sırada yer alıyor.