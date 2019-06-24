1 Alman basını Khedira'yı Beşiktaş'a yazdı Alman basını, Juventus'ta yeni teknik direktör Sarri tarafından kadroda düşünülmeyen Alman yıldız Khedira'nın Beşiktaş'a transfer olabileceğini yazdı.

2 Ali Koç transfer görüşmelerini bizzat kendisi sürdürüyor Geçtiğimiz sezon yapılan başarısız transferlerin ardından tüm yetkileri eline alan Başkan Ali Koç'un önce Frankfurt ardından da Londra'ya gittiği ortaya çıktı.

3 Kameni teklifi yine beğenmedi Fenerbahçe'de geçen sezon kadro dışı bırakılan Kameni, Eskişehirspor'dan gelen teklifi reddederek sarı-lacivertli takımda kalmaya karar verdi.

4 Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Kruse Fenerbahçe, Alman golcü Max Kruse'la prensip anlaşmasına vardı. 31 yaşındaki futbolcu, 1 Temmuz'da sarı-lacivertli ekibe imza atacak.

5 Galatasaray'ın golcü adayları Senegalli golcü Diagne'yi 15 milyon euroya Al-Nasr'a satmaya hazırlanan Galatasaray, forvet bölgesi için 5 aday belirledi.

6 Kolarov'da sıkıntı çıktı Fenerbahçe'nin İstanbul'a kadar getirdiği ve anlaşma sağladığı Romalı sol bek Kolarov'da sıkıntı çıktı. İnter ve Napoli'nin de tecrübeli futbolcunun peşinde olduğu öğrenildi.

7 Beşiktaş, Douglas'la anlaştı Sivasspor'la kiralık sözleşmesi sonra eren Douglas'ın Beşiktaş'la anlaştığı ifade edildi.

8 Emre Mor'a Fransa'dan teklif var Celta Vigo'da beklentilerin altında kalan Emre Mor'a, Fransa'nın Rennes ekibi talip oldu.

9 Daily Star: Fenerbahçe, Asmir Begovic'in peşinde İngiliz basını, Volkan Demirel ve Harun Tekin'in performansından memnun kalmayan Fenerbahçe'nin Asmir Begovic'i transfer edeceğini yazdı.