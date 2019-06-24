Alman basını Khedira'yı Beşiktaş'a yazdı

Sport Bild gazetesi, Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıracak bir transfer haberine imza attı.
Sarri'nin takımın başına gelmesiyle birlikte gözden çıkarılan Juventus'un Alman ön liberosu Sami Khedira'nın yeni adresi Türkiye olabilir.
Gazete, Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu transfer etmek için girişimlere başladığını yazdı.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Almanlar, Beşiktaş'ın Sami Khedira ile ilgilendiği belirtildi. Bonservis talep edilmemesi ve 2 yıldan daha uzun süreli bir kontrat önerilmesi halinde bu transferin gerçekleşebileceğini yazıldı.
Yıldız futbolcunun İltalyan ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.