Alman basını: Ozan'ın haklarını Bayern Münih aldı

Alman basınına göre Bayern Münih, daha önce Werder Bremen'in Arsenal'den Serge Gnabry transferinde kullandığı yöntemi, Ozan Kabak'ta da kullandı.

Kicker'de yer alan habere göre, Bayern Münih, Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferinde özel bir madde koydurtdu. Alman devi, Ozan Kabak'ın Stuttgart'tan sonra gelecek transfer hakkını aldı. Bayern, bunu kullanmak istemesi halinde Ozan Kabak'ı daha önce belirlenmiş bir bedelle kadrosuna katabilecek.

DAHA ÖNCE GNABRY TRANSFERİNDE KULLANILDI

Bayern Münih bu yönetimi daha önce Gnabry'nin transferinde uygulamıştı. Bremen, 2016 yılında Serge Gnabry'i Arsenal'den 5 milyon euroya transfer ederken, Bayern oyuncunun gelecek transfer hakkını almıştı. Bayern, bu hakkı 2017 yılında kullanmış ve daha önce belirlenen bedel olan 8 milyon euro bonservis ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

Ozan Kabak'ın 17 Ocak Perşembe günü Alman temsilcisi Stuttgart için sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşme imzalaması bekleniyor.