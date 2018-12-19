Alman basını: Schalke Eren Derdiyok'u istiyor

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Galatasaray'da bu sezon beklentileri karşılayamayan Eren Derdiyok'a talip çıktı.

Almanya'da yayın yapan Sport Bild ve Sport.de siteleri, Schalke 04'ün 30 yaşındaki forveti transfer listesine aldığını yazdı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Haberde 17 maçta 9 kez rakip fileleri havalandıran Eren'in sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesinin sona ereceğinden de bahsedildi. Sarı-kırmızılıların para kazanmak için Eren'i devre arasında satacağı öne sürüldü.

Ayrıca haberde Türk asıllı İsviçreli futbolcunun daha önce B.Leverkusen ve Hoffenheim'da oynadığıi çin Alman futboluna uzak olmadığı da belirtildi.