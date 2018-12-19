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Alman basını: Schalke Eren Derdiyok'u istiyor

Alman basını, Schalke'nin sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek olan Eren Derdiyok'u transfer edeceğini yazdı.

Alman basını: Schalke Eren Derdiyok'u istiyor
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Kralspor / Dış haberler

Galatasaray'da bu sezon beklentileri karşılayamayan Eren Derdiyok'a talip çıktı.

Almanya'da yayın yapan Sport Bild ve Sport.de siteleri, Schalke 04'ün 30 yaşındaki forveti transfer listesine aldığını yazdı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Haberde 17 maçta 9 kez rakip fileleri havalandıran Eren'in sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesinin sona ereceğinden de bahsedildi. Sarı-kırmızılıların para kazanmak için Eren'i devre arasında satacağı öne sürüldü.

Ayrıca haberde Türk asıllı İsviçreli futbolcunun daha önce B.Leverkusen ve Hoffenheim'da oynadığıi çin Alman futboluna uzak olmadığı da belirtildi.

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