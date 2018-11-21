Alman basını Tolgay Hamburg'a dönecek diyor

Beşiktaş'ta süresiz kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın, Almanya'ya dönmek istediğini öne sürüldü.

Alman basını, gurbetçi futbolcunun eski takımı Hamburg'a dönmeye sıcak baktığını yazdı.

SÜRESİZ KADRO DIŞI BIRAKILDI

Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da istediğini sahaya yansıtamayan Beşiktaş'ta, orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, süresiz kadro dışı bırakıldı. Kadro dışı kalma gerekçesi olarak ise alacaklarını temin etmek için TFF'ye başvurması ve Başakşehir maçının devre arasında dürüm yemesi gösterildi.

HAMBURG'A GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Alman basınında yer alan haberde Tolgay Arslan'ın siyah-beyazlı takımda mutsuz olduğunu belirtildi.

Almanya patentli futbolcu için "Tolgay Hamburg'a geri dönmek istiyor. Kendisine de Hamburg'un kapıları sonuna kadar açık" yorumu yapıldı.