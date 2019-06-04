Alman basını: Werder Bremen Karius'u istiyor

Alman basınına göre; 25 yaşındaki file bekçisi, ülkesine dönmeye çok yakın.

Çünkü Werder Bremen’in başarılı file bekçisi Jiri Pavlenka’ya Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden teklifler var.

PAVLENKA’NIN TEK ALTERNATiFi

Bu tekliflerden en önemlileri ise Juventus ve Liverpool tarafından yapılanlar. Bu iki kulübün ilgisi, Jiri Pavlenka’nın Werder’de kalmasının zorluğuna işaret ediyor.

Bu yüzden de Alman Kulübü, Beşiktaş’ta huzursuz olan Loris Karius’u transfer etmek için temaslarda bulunuyor.

Alman basınına göre Karius, Jiri Pavlenka’nın yerini dolduracak tek alternatif olarak düşünülüyor.

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Karius transfer gerçekleşirse, Almanya'da yaşayan kız arkadaşıyla daha sık görüşebilecek.

Hatırlanacağı gibi Thomalla, Alman kaleciyle sürekli buluşamamaktan şikayet etmişti.