Alman basınında Beşiktaş yorumları

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Allianz Arena'da temsilcimiz Beşiktaş, Bayern Münih'e 5-0 yenildi. Maçı Alman basını şöyle gördü...

DER SPIEGEL: ÇEYREK FİNALİ DÜŞÜNMEYE BAŞLAYABİLİR

Artık rövanş sadece bir formalite haline dönüştü. Bayern farklı kazandı, konuk ekibin maçın başında 10 kişi kalması, zafere giden yolun taşlarını döşedi.

ABEND ZEITUNG: CEHENNEME RAHAT GİDECEKLER

Beşiktaş taraftarının 'Beşiktaş'a gel' (come to Besiktas) sloganı, rövanşa gidecek ziyaretçi taraftarları, siyah-beyazlılar ancak ilk maçta Münih soğuğunda ayakta kalabilseydi korkutacaktı. Bu slogan şimdi 'Kar fırtınasına gel' oldu. Bayern şimdi İstanbul'a, cehenneme rahatça gidecek.





DEUTSCHE WELLE: RÖVANŞ FORMALİTE OLDU

Bayern büyük zaferini kutluyor... Beşiktaş'ı farklı yenerek rövanş maçını formalite haline getirdi. Bayern hak ederek kazandı. Beşiktaş kalecisi Fabri bir çok önemli kurtarış da yaptı. Vida'nın erken atılması ev sahibi ekibin işine yaradı ama 11'e 11 oynansa da Bayern muhtemelen kazanırdı.

UEFA.DE: BEŞİKTAŞ SAĞLAM BAŞLADI AMA...

Aslında Beşiktaş maça sağlam başladı ama Vida'nın 16. dakikada atılmasından sonra toparlanamadı. Müller'in golüyle kilidi açmayı başardı, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalini görünür kıldı.

SPORTBUZZER: CESUR OLAN TÜRK SEYİRCİLERDİ

Beşiktaş en azından karşılaşmanın ilk yarısında cesur bir oyun ortaya koydu. İkinci yarı bu enerjileri çok daha azdı. Bu bölümde cesur Türkler, sadece tribündekilerdi.

EUROSPORT ALMANYA: BAYERN ŞİMDİDEN ÇEYREK FİNALDE SAYILIR

Bayern Münih Beşiktaş karşısında süper bir sonuç aldı. Beşiktaş maça iyi başlasa da, sahada eksik kaldıktan sonra ibre ev sahibi ekibin lehine döndü. İkinci yarı daha sistemli oynadılar. İstanbul ekibi kontrolden çıktı ve bunun bedelini ödedi.

SPORT BILD: BAYERN BEŞİKTAŞ'I PARÇALADI

Bayern Münih artık Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final planlarını yapmaya başlayabilir. Zaten son 5 yılda hep son 8 arasına kalıyorlar. İlk maçta 5 fark atmış hiç bir Alman takımı elenmedi.