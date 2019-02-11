Alman basınından Ozan'a tam not

Galatasaray'dan 11 milyon euro bedelle Stuttgart'!a transfer olan Ozan Kabak, oynadığı maçlarda tam not alıyor. Takımı farklı mağlubiyetler almasına rağmen genç futbolcunun performansı Alman basını tarafından beğeniliyor.

"GELECEK İÇİN UMUT VAR"

Bild gazetesi Stuttgart muhabiri Christoph Lother, Fortuna Düsseldorf'a 3-0 kaybedilen mücadelenin ardından Ozan'ın gelecek açısından olumlu sinyaller verdiğini ifade etti.

Ozan'ın genç olmasına rağmen son derece yetenekli olduğunu aktaran Lother, 18 yaşındaki futbolcunun zamanla daha iyi olacağını belirtti. Ozan'ın yeni bir takıma, lige, ülkeye ve kültüre geldiğini alışma sürecini henüz atlatamadığının altını çizen Lother, "Bayern ve dün gece oynanan Düsseldorf maçlarına iyi oynadı Ozan. Kendisi için ödenen rekor transfer ücreti oyuncunun üzerinde bir baskı yaratıyor. Sakin ve dengeli bir oyuncu. Oyun okuma özelliği üst düzeyde ve gelecekte çok daha iyi olacak. Teknik kadroda yer alan Halil Altıntop, Ozan'a çok yardımcı oluyor." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Ozan Kabak, Stuttgart formasıyla Bundesliga'da 3 maçta forma giydi.