Alman Bild: EURO 2024'ü Türkiye'ye kaptırıyoruz

Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası’na grup aşamasında veda ederek büyük hayalkırıklığı yaşayan Almanya’nın benzer bir durumu EURO 2024 adaylığında da yaşayabileceği ortaya çıktı.

Avrupa ve Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi olarak gösterilen Bild, UEFA EURO 2024 ev sahipliği için Türkiye ile yarışan Almanya’nın bu konuda endişeli olduğunu dile getiren bir habere imza attı.

ALMAN FEDERASYONU ENDİŞELİ

Türkiye’nin şansının yükseldiği değerlendirmesini de içeren Bild’in basılı edisyonundaki ‘Almanya Futbol Federasyonu EURO 2024 için endişeli’ başlıklı habere göre federasyon yeni bir başarısızlık tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

(Haber Bild gazetesinde ‘Almanya EURO 2024’ten endişeli’ başlığıyla yayınlanırken üst başlıkta ‘Türkiye yükselişte’ ibaresi yer aldı)

UEFA DELEGELERİ ÇOK EKSİK TESPİT ETTİ

Almanya Futbol Federasyonu’nun UEFA’ya teslim edilen 2024 adaylık dosyasında, UEFA delegelerinin ülke aleyhine eksikler tespit ederek kırmızı renkle işaretledikleri kısımların sayısında ciddi artış olduğu bildirildi.

Yine habere göre; Almanya Futbol Federasyonu, Türkiye’nin bu yarışta kendilerine yetişeceklerini düşünüyor. UEFA’nın artan desteği, bunun en önemli gerekçelerinden birisi olarak sunuldu. UEFA Başkan Yardımcısı Michael van Praag’ın Almanya’nın rakibi Türkiye lehine karar kıldığı, bu kararın arka planında Praag’ın Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel ile olan kötü ilişkisinin etkin olmasına vurgu yapıldı.

OLUMSUZLUKLAR

Dünya Kupası’nda Almanya’nın tutumundan hiç hoşlanmadığını belirten UEFA Yönetim Kurulu Üyeleri’nin varlığına dikkat çekildi. Buna göre; Almanya Futbol Federasyonu ekibi turnuvanın ilk haftasından ekstra 28 akreditasyon talebinde bulundu, FIFA bundan rahatsız oldu.

Aynı şekilde İsveç’e karşı 2-1’lik galibiyetin ardından Behlau ve Voigt’in rakip kulübeye yaptıkları negatif davranışları da UEFA’daki hoşnutsuzluğu artırdı. Grindel, UEFA Yönetim Kurulu’nda bulunan iki İsveçli’nin gönlünü almak zorunda kaldı. Federasyonun ayrıca hakemlerine konuşmama talimatı verildiği, yanlış bir şey yapmalarının önüne geçilmeye çalışıldığı belirtildi.

ERDOĞAN'IN GARANTİLERİ

Almanya’nın 2024 Avrupa Şampiyonası ile ilgili çekincelerinde Türkiye’deki devlet güvencesinin de etkisi olduğunun altı çizildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahip olduğu güç sayesinde UEFA’ya sunduğu finansal garantileri, Almanya Futbol Federasyonu’nun karşılayamadığına vurgu yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye’nin adaylığını ‘Birlikte Paylaşalım’ sloganıyla oluştururken, organizasyon için devlet desteği, ‘eşi görülmemiş’ şeklinde değerlendirilmişti.