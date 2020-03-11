Alman futbolcu Timo Hübers koronavirüse yakalandı

Hannover 96 kulübü yaptığı açıklama ile 23 yaşındaki Alman savunmacı Timo Hübers'in koronavirüse yakalandığını belirtti.

Hannover'in 23 yaşındaki stoperi Timo Hübers'in koronavirüs testleri pozitif çıktı, oyuncu karantina altına alındı.

Yaşanan gelişmenin ardından Hannover takımının tamamının koronavirüs testinden geçireleceği öğrenildi.

"ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİ"

Hannover Sportif Direktörü Gerhard Zuber, "Timo örnek bir davranış sergiledi. Kendisinin hiçbir şikayeti yoktu ancak bir organizasyonda birlikte olduğu bir arkadaşında koronavirüs tespit edilince testlere girdi. Şu an karantinaya alınmış durumda" ifadelerini kullandı.