Alman mahkemesi: Asker selamı vermek yasak değil

Almanya'nın Bielefeld kentindeki FC Türk Spor Kulübü'nün, Barış Pınarı Harekatı sırasında bir maçta asker selamı vermesinden sonra açılan davada şaşırtıcı bir karar çıktı.

"ASKER SELAMI VERMEK YASAK DEĞİLDİR"

Davaya bakan Gütersloh Sulh Mahkemesi Hakimi ve Vestfalya Futbol ve Atletizm Federasyonu Spor Hâkimi Markus Seip, "Asker selamı vermek yasak değildir." dedi.

"KÜRT KÖKENLİLER DE VARDI"

Konunun sulandırıldığını vurgulayan Seip, "Asker selamı, askerleri onurlandırmak için verilir. Sporcular arasında Kürt kökenliler de vardı ve onlar da asker selamı verdi. Alman Ordusu'nda da asker selamı veriliyor. Sonuçta dışlayıcı bir hareket değildir." şeklinde görüş belirtti.