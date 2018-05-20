Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyon olmasını Almanya'daki sarı-kırmızıl taraftarlar da coşkulu bir şekilde kutladı.

KÖPEKLERLE SALDIRDILAR

Almanya'da yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar gelen şampiyonlukla sokaklara çıkıp sevinç gösterilerinde bulunurken polis, taraftarları engellemek istedi. Gelsenkirchen'de yapılan kutlamalara katılan sarı-kırmızılı taraftarları dağıtmak isteyen polisler, kalabalığın arasına köpeklerle girdi.

Alman polisinden G.Saray taraftarına köpekli saldırı - İZLE

Zaman zaman caddeden yoğun şekilde geçiş yapan sarı-kırmızılı taraftarlara engel olmak isteyen Alman polislerin tuttuğu köpek, bir Galatasaray taraftarın üzerine atlayarak yere düşmesine sebep oldu.

Köpeğin ısırdığı taraftar yerde kalırken, sarı-kırmızılı taraftarlar polislere tepki gösterdi. Yaşanan o anlar çevrede bulunanlar tarafından saniye saniye kaydedilirken sosyal medyada da tepki çekti.