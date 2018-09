Alman taraftarlar: Federasyonumuz UEFA'ya rüşvet verdi

UEFA'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nı Almanya'ya vermesi şok etkisi yarattı.

Alman taraftar, lobi yaparak bu dev turnuvayı almayı başaran Federasyonun, UEFA'ya rüşvet verdiğini günler öncesinden itiraf etmişti.

Stuttgart'ın evinde F.Düsseldorf'u ağırladığı akşamda ev sahibi ekibin taraftarları, karşılaşmada dev bir pankart asarak Almanya Futbol Federasyonu'nu boykot edip protesto etmişti.

SİZİ PARA BİRLEŞTİRİR

Açılan dev pankartta; "United by Money" yazısı (Parayla birleşim) yazısı dikkat çekti. EURO 2024 için "Futbol bizi birleştirir" sloganını kullanan Almanya Futbol Federasyonu'nu, "Sizi para birleştirir" pankartıyla protesto eden Stuttgart taraftarları, geceye damgasını vurdu.

AVRUPA'NIN KALBİNDE YOZLAŞMA

Öte yandan pankartın devamında "Corrupt in the heart of Europe" yazısı görüldü. Burada da, "Avrupa futbolunun kalbinde yozlaşma" yazılması gözlerden kaçmadı ve rüşvet imasında bulunuldu.

Pankartta Almanya Futbol Federasyonu'nun adaylık logosu ve UEFA'nın bayrağı da yer aldı ve tepki gösterildi.

HAMBURG DA PROTESTO ETMİŞTİ

Bundesliga 2'de mücadele eden Hamburg'da taraftarlar da Stuttgart'ta olduğu gibi aynı protestoyu yapmıştı. Benzer pankartlar açan Hamburg taraftarları EURO 2024'e karşı olduklarını ifade etmişlerdi.