Alman taraftarlar İlkay Gündoğan'ı ıslıkladı

MERKEL FİTİLİ ATEŞLEDİ LÖW SAHİP ÇIKTI

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretini "Soru işaretleri yaratan ve yanlış anlamaya davet çıkaracak bir durum" diyerek eleştirmişti.

Alman vatandaşların dikkatini Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın üzerine çeken Merkel, protestoların çıkmasının neden olan en etken isim oldu.

Maç sonunda basın mensuplarına konuyu değerlendiren Löw, "İlkay, milli takımımızın önemli bir oyuncusu. Ona bu şekilde tepki göstermek hepimize zarar veriyor. Gerçekten kimseye bir faydası yok." ifadelerini kullandı.





2 MAÇTIR TEPKİLER DEVAM EDİYOR

Almanya'nın geçen hafta Avusturya ile oynadığı hazırlık maçında başlayan tepkiler, Suudi Arabistan maçına da yansıdı.

Leverkusen kentindeki BayArena'da oynanan karşılaşmanın 57. dakikasında Marco Reus'un yerine oyuna giren Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'a taraftarlar tepki gösterdi.