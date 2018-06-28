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Alman taraftarlar sabaha kadar ağladı

80 yıl sonra Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Almanya'da, taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

Alman taraftarlar sabaha kadar ağladı
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Almanlar Dünya Kupası'ndan elenmeyi hazmedemiyor...

Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grubu son sırada tamamlayan Almanya, evine döndü.

Gruptaki 3 maçın sadece birini kazanabilen son şampiyon, ortaya koyduğu futbolla büyük hayal kırıklığı yaşattı.

İlk maçında Meksika'ya 1-0 mağlup olan Panzerler, ikinci karşılaşmada İsveç'i son dakika golüyle 2-1 mağlup etmiş ve ilk galibiyetini almıştı.

TARAFTARLAR AĞLADI

Gruptan çıkabilmesi için son maçta Güney Kore'yi yenmesi gereken Almanya, maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılınca turnuvaya veda etti.

Bu vedayı hiç beklemeyen Alman futbolseverler, karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı.

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