Hakem Brezilya maçında penaltı verdi VAR iptal etti

1 Messi muhabirin verdiği muskayla maça çıktı Dünya Kupası grup maçlarında henüz beklentileri karşılayamayan Messi, çorabında muska taşıma kararı aldı.

2 Beşiktaş'ta yıldızlar satış listesinde Beşiktaş yönetimi, Dünya Kupası'nda şu ana kadar iyi bir performans sergileyen Pepe, Quaresma ve Vida'yı yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı planlıyor.

3 Alman taraftarlar sabaha kadar ağladı 80 yıl sonra Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Almanya'da, taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

4 İspanyol basını: Bas Dost Fenerbahçe'de İspanyollar, kulübü Sporting Lizbon'la davalık olan Bas Dost'un kariyerine Türkiye'de devam edeceğini yazdı.

5 Galatasaray Trezeguet'le anlaştı Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Trezeguet'le her konuda anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

6 Brezilya'nın rakibi Meksika Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Brezilya, Dünya Kupası'nda F Grubu'nu 7 puanla lider olarak tamamladı ve son 16 turunda Meksika'nın rakibi oldu.

7 Galatasaray, Muğdat'ı ve Donk'u KAP'a bildirdi Galatasaray Muğdat Çelik'in transferi ve Ryan Donk'un sözleşmesinin uzatılması konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

8 Almanların Dünya Kupası üzüntüsü Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Panzerler, turnuvaya gruplarda veda edince Alman taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

9 Cocu: Hücum futbolu oynayacağız Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu, imza töreninde yaptığı açıklamada "Fenerbahçe öne doğru oynayan, hep pozisyon üretmeye çalışan bir takım olacak." dedi.