Alman taraftarlar sabaha kadar ağladı

Almanlar Dünya Kupası'ndan elenmeyi hazmedemiyor...
Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grubu son sırada tamamlayan Almanya, evine döndü.
Gruptaki 3 maçın sadece birini kazanabilen son şampiyon, ortaya koyduğu futbolla büyük hayal kırıklığı yaşattı.
İlk maçında Meksika'ya 1-0 mağlup olan Panzerler, ikinci karşılaşmada İsveç'i son dakika golüyle 2-1 mağlup etmiş ve ilk galibiyetini almıştı.
TARAFTARLAR AĞLADI
Gruptan çıkabilmesi için son maçta Güney Kore'yi yenmesi gereken Almanya, maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılınca turnuvaya veda etti.
Bu vedayı hiç beklemeyen Alman futbolseverler, karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı.