Alman taraftarlardan Mesut'a sözlü saldırı

Güney Kore mağlubiyetin ardından çılgına dönen Alman taraftarlar hedef olarak Mesut Özil’i seçti.

Sırf Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü için Özil'e kızgın olan taraftarlar, soyunma odasına giden yıldız futbolcuya sözlü tacizlerde bulundu.

MESUT'U ZOR SAKİNLEŞTİRDİLER

Mesut Özil bu durum karşısında tribünlere tepkisini gösterinde taraftarlar ve yıldız futbolcu arasında gergin anlar yaşandı. Yaşanan bu olayın ardından Mesut Özil’i teknik ekip görevlileri yatıştırdı.

Ayrıca Almanya milli takımı teknik patronu Löw yenilgi sonrası, ‘Şok oldum çünkü böyle mağlubiyeti asla beklemiyordum. Ders Çıkarıp pişmanlık duymamız gereken bir durum’ açıklamasını yaptı.