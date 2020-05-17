Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

1 Almanlar, Bundesliga'daki temas görüntülerini es geçmedi Koronavirüs nedeniyle bir süredir ligleri askıya alan ülkelerden olan Almanya'da futbol geri döndü ancak sahadaki temas görüntüleri sporseverlerin tepkisini de çekti.

2 Falcao sosyal mesafe kuralını eleştirdi Kolombiyalı yıldız Falcao, gol sevinçlerinde futbolcuların sarılmasının yasaklanmasını eleştirdiği bir paylaşım yaptı.

3 Bundesliga 2'de ilginç görüntü Karlsruher SC ile Darmstadt 98 arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Bir futbolcunun, kendisine el uzatan rakibinin elini 'koronavirüs var' diyerek havada bırakması izleyenleri güldürdü.

4 Almanya'da ligler başladı Bundesliga 1 ve 2'de maçlara start verildi. Sosyal mesafe kuralına dikkat eden yedek futbolcuların maske taktıkları görüldü.

5 Lemina'dan Southampton'a: G.Saray'da kalmak istiyorum Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Lemina, Southampton'a geleceğiyle ilgili haber gönderdi. Gabonlu oyuncu, İngiltere'ye dönmek istemediğini söyledi.

6 Sergen Yalçın: Caner'le Gökhan'dan memnunum Sergen Yalçın, Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ün performanslarından memnun olduğunu ancak ikisiyle ilgili kararı sezon sonunda vereceğini söyledi.

7 İlkay: Çocukken çok G.Saray maçı seyrettim Rüya 11'ini açıklayan İlkay Gündoğan, kaleye Galatasaray'ın efsane file bekçisi Taffarel'i koydu.

8 Ligin başlama tarihiyle ilgili hocaların görüşleri Teknik direktörler, TFF'nin ligleri 12 Haziran'da başlatma kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bazı teknik adamlar bu kararı desteklerken, bazıları ise açılış tarihini erken buldu.

9 Nihat Özdemir: Maçların başlamasında beIN'in de rolü var TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin başlatılmasında spor ekonomisinin etkisinin büyük olduğunu dile getirdi.