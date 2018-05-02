Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

Real Madrid, deplasmanda 2-1 kazandığı maçın rövanşında Bayern Münih'le 2-2 berabere kalarak adını Şampiyonlar Ligi finaline yazdırdı. Maça damga vuran ise Cüneyt Çakır'ın Bavyera ekibine vermediği penaltı oldu.

KATALAN VE ALMANLARDAN SERT ELEŞTİRİLER

Mücadelenin 1-1 devam ettiği sırada, dakikalar 45. gösterirken top ceza sahasında Marcelo'nun eline çarptı. Cüneyt Çakır ve yardımcıları pozisyonda devam kararı verirken, Bayernli futbolcuların yoğun itirazı kararı değiştirmedi.

İşte o pozisyon;

Alman basını, manşetlerinde Real Madrid'e değil adeta Cüneyt Çakır'a yenildiklerini yazdı. Bild gazetesi, Cüneyt Çakır'ın 2016'daki Bayern Münih-Atletico Madrid maçında Griezmann'ın ofsayttan attığı goldeki hatasına da vurgu yaparak, "Griezmann'ın ofsayttan attığı golden sonra bu kez verilmeyen net penaltı. Hakem yine Cüneyt Çakır!" ifadelerini kullandı.

Kicker ise "Bayern Münih ilk yarının uzatma dakikalarında büyük şansızlık yaşadı. Cüneyt Çakır Marcelo'nun elle oynamasını penaltı olarak değerlendirmedi" sözleriyle verilmeyen penaltıyı hatırlattı.

Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'nın medya organları da Cüneyt Çakır'ı eleştirdi. El Mundo Deportivo, Cüneyt Çakır için, "Real Madrid'in sigortası" derken geçmişte İspanyol ekibinin lehine verdiği kararları da manşetlerine taşıdı.

El Mundo Deportivo ayrıca 1 yıl önce Kassai'nin yaptığı hatayla Bayern'in elenmesine de göndermede bulundu.

Sport gazetesi ise penaltı pozisyonunu manşetine taşıyarak, "Bu Real Madrid'in nasıl finale çıktığını gösteriyor" diyerek Çakır'ın Real maçlarında yaptığı hatalara atıfta bulunarak "Bir klasik" yorumunda bulundu