Almanlar, Hollanda'yı UEFA'ya şikayet etti

İsviçre'nin Nyon kentinde bugün oylanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için Türkiye ile yarışan Almanya, Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) Başkanı Michael van Praag'ı, 'taraf tuttuğu' gerekçesiyle Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA) şikâyet etti.

BBC'de yer alan habere göre; UEFA Yönetim Kurulu üyesi olan Hollandalı başkan, bugün saat 14:00'te 2024'teki şampiyonaya kimin ev sahipliği yapacağı konusunda oy kullanacak 17 kişiden biri.

Hollanda Televizyonu'nun (NOS) araştırmasına göre Almanya Futbol Federasyonu (DFB), oylama öncesi Hollandalı yöneticiyi açıkça Türkiye'ye destek vermekle suçladı. Bu nedenle Almanya, van Praag hakkında UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e bir şikâyet başvurusunda bulundu. Almanlar'a göre, UEFA'nın "Avrupa şampiyonasına aday olan ülkeler, üyeleri ülkelerine davet edemez" kuralına rağmen, Hollandalı başkan bunu açıkça ihlal etti.

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UEFA Stat Güvenliği Komitesi Başkanı olan van Praag'ın yardımcılığını, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetcisi Servet Yardımcı yapıyor. Kasım 2017'deki Stad Güvenliği Komitesi toplantısı, Nyon yerine, TFF'nin daveti üzerine İstanbul'da yapıldı. Michael van Praag ve Servet Yardımcı samimi pozlar verdi.

SABAH GAZETESİNDEKİ HABERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Almanlar, Hollandalı yöneticinin taraflılığını kanıtlamak için özellikle hükümete yakın Türk medyasında çıkan haberleri örnek gösterdi. Medyaya yansıyan görüntülerde, Van Praag'ı, 'iyi bir dost' diye tanımlayan Yardımcı, 2024 Avrupa Şampiyonası için destek istedi. Hollandalı yönetici ise, bu istek üzerine kameralar karşısında gülerek, "Dur önce bir konuşalım" karşılığını verdi.

Almanlar özellikle hükümete yakın Sabah gazetesinde çıkan haberlere dikkati çekti. Sabah'a göre, UEFA toplantısının yapıldığı günlerde oynanan Beşiktaş - Porto Şampiyonlar Ligi maçı sırasında van Praag, diğer üyelerden ayrı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Gazete, Hollandalı başkanın Erdoğan'a, "1,5 yıl içinde 27 modern stadyum inşa ettiniz. Bunun için size teşekkür ederim. Yaptığınız kolay iş değil, nasıl başardınız?" dediğini yazdı. Sabah, van Praag'a atfen, "2016 Avrupa Şampiyonası Fransa'ya gitti ama şunu söyleyebilirim ki, Türkiye 2024'e hazır" sözlerine yer verdi.

'TÜRK MEDYASI ÇARPITTI' İDDİASI

Almanlar'a göre, 2 yıl önce UEFA Başkanlığı yarışını Ceferin'e karşı kaybeden KNVB Başkanı van Praag, kendisine destek vermedikleri için açıkça intikam alıyor. Ancak Hollanda Futbol Federasyonu bu iddiaları reddediyor. KNVB'ye göre, Michael van Praag'ın sözleri Türk medyası tarafından yanlış tercüme edildi veya çarpıtıldı. Federasyon açıklamasında, van Praag ile Erdoğan arasında iddia edildiği gibi bir konuşmanın hiçbir zaman gerçekleşmediği vurgulandı.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel imzasıyla yapılan şikâyet başvurusunun ardından UEFA yönetimi, üyelere Euro 2024 konusunda kesinlikle açıklama yapmamaları talimatı verdi. Hollanda da, Alman yetkililere Türk medyasında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını iletti. Hollanda Futbol Federasyonu, DFB ile aralarında bir sorun bulunmadığını ve yarınki oylama konusunda tamamen tarafsız olduklarını açıkladı.