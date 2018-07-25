Almanlar Mesut Özil'e sahip çıktı

Köln'de doktor asistanı olarak çalışan Sabine Baier, Mesut Özil'in milli takımdan ayrılmasına çok üzüldüğünü belirterek, onun hakkında yapılan gereksiz eleştirilere bir anlam veremediğini söyledi.

Özil'in çok iyi bir futbolcu olduğunu dile getiren Baier, "Mesut bizim için çok iyi şeyler yaptı. Artık bizim için futbol oynamadığından dolayı çok üzülüyorum." dedi.

Köln Üniversitesinde okuyan Andre Müller de konuyu basından takip ettiğini ifade ederek, "Özil'in milli takımdan ayrılmasına çok üzüldüm ama onu anlıyorum çünkü hakkında haksız yere çok olumsuz şeyler yazıldı. Tüm Alman takımının onun arkasında olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

Alman taraftarlardan Mesut Özil'e destek

"DÜNYA ÇAPINDA BİR YILDIZ"

Kassel'de yaşayan Uganda kölenli Polmo Vanda, tüm dünyada olduğu gibi Afrika'da da Mesut Özil'in büyük bir yıldız olduğunu ve çok sevildiğini söyledi.



Vanda, "Çocuğuma Özil forması aldım. O eskiden beri hep iyi futbol oynuyor. Zidane gibi, Maradona gibi Mesut Özil de büyük bir isim oldu ve onu herkes tanıyor." ifadelerini kullandı.

"FATURAYI ÖZİL'E KESTİLER"

Fas kökenli Mura Radinson, Mesut Özil'in bu kadar baskının ardından milli takımdan ayrılarak çok iyi bir karar verdiğini kaydetti.



Radinson, "Dünya kupasından elenmenin faturasını Özil'e kestiler ama tüm Alman takımı kötü oynadı ve elendi. Almanlar Mesut'u Türk olduğu için suçluyorlar ve bunun için zor bir durum. Özil, şimdiye kadar Almanya için çok şey yaptı. Ben Özil'e hak veriyorum ama Alman Futbol Federasyonunun bu politikasını değiştirmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Mesut Özil'in kararına sokağın tepkisi

"ELEŞTİRİ VE TARTIŞMALAR YERSİZ"

Köln'de yaşayan Joel Blume, "Demokratik bir ülkede yaşıyoruz ve Özil'in verdiği karar kendi bileceği bir iş. Kendisi büyük bir futbolcu ve basın olarak üzerine çok geliyorlar. Herkes düşüncesinde özgürdür. Mesut Özil de istediğini yapabilir." dedi.

"MESUT ÖZİL'İN SUÇLANMASI ÇOK KOMİK"

Futbolsever Daniel Ruric, Özil hakkındaki eleştiri ve tartışmaları yersiz bulduğunu vurgulayarak, "Mesut Özil'e her yerden baskı yaptılar ve onu istifaya zorladılar. Takım kaybedince onu suçladılar ve ben bunu komik buluyorum." şeklinde konuştu.