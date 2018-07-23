Almanlar Mesut'un performansını küçümsüyor

KRALSPOR

Almanya'nın 1 numaralı gündemi Mesut Özil. Yıldız futbolcu, kendisine karşı yapılan ırkçı saldırılar nedeniyle Milli Takım'ı bıraktığını açıkladıktan sonra eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor.

Alman medyasının Mesut'u ağır eleştiren manşetlerinin ardından, başarılı futbolcunun Alman Milli Takım'ı için yaptıkları hiçe sayılıyor.

MESUT'UN PERFORMANSI ÇABUK UNUTULDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf sonrası sistematik olarak eleştirilen, Dünya Kupası'ndaki başarısızlığı bile bu fotoğrafa bağlayan Almanlar, Mesut'un Milli Takım için çok faydalı olmadığını ifade etmeye başladı.

2009 yılından beri Almanya'da A Milli Takım seviyesinde forma giyen Mesut, 2014 Dünya Kupası zaferinde başrol oynayan isimdi. Almanya adına 92 maçta 23 gol atıp 40 asist yaparak son derece başarılı bir performans ortaya koyan Mesut'un başarıları göz ardı edilmeye başlandı.

Mesut, Almanya'nın 2010 Dünya Kupası'nda ve EURO 2012-2016'da yarı final oynamasında da büyük katkı sağlamıştı. 5 kez de Yılın Alman Futbolcusu ödülünü kazanan yıldız orta saha oyuncusuna yapılan bu haksız eleştiriler çirkin bir seviyeye geldi.

"SAN MARİNO'YA KARŞI PARLAYAN YILDIZ"

Mesut'un ayrılık kararını değerlendiren Bayern Münih başkanı Uli Hoeness, "Nihayet kabus sona erdi. Mesut, son ikili mücadelesini 2014 Dünya Kupası’ndan önce kazanmıştı. Şimdi kendisini ve berbat performansını o fotoğrafın arkasına saklıyor. Mesut, sadece San Marino'ya karşı parlayan bir yıldız. Mesut'un yokluğunda Milli Takım daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

(Mesut'un performansı)

Mesut'un Alman Milli Takımı için değerini çabuk unutan Almanlar, Mesut'suz bir Almanya'nın daha iyi olacağı görüşünde.

Mesut Özil, 45 milyon euroluk değeriyle günümüzün en önemli orta saha oyuncularından biri. Kariyerini Arsenal'de sürdüren Özil, daha önce Real Madrid, Werder Bremen, Schalke 04'te forma giydi.