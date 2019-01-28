Almanlar Ozan Kabak'ı çok beğendi

Forma giydiği zorlu mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan genç futbolcu maç içinde yaptığı müdahalelerle göz doldurdu.

Bild gazetesi muhabiri Tobias Altschaffl, genç futbolcuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı...

"İLK YARIDA ÇOK İYİYDİ"

Maçı yerinde takip ettiğini belirten Altschaffl, "Ozan ilk yarı çok iyiydi, özellikle fiziği çok etkileyici. Genç olmasına karşın sert bir futbolcu."değerlendirmesini yaptı.

"LEWANDOWSKİ'YE KARŞI YERİNDE MÜDAHALELER YAPTI"

Ozan Kabak'ın ünlü golcü Lewandowski karşısında etkili bir performans ortaya koyduğunu belirten Alrschaffl, "Ona karşı sert ve yerinde müdahaleler yaptı. Oyun görüşü de oldukça etkileyici. Avrupa'da iyi bir takımda kariyer yapabilir." dedi.

Ozan'ın Bayern'in hızlı sol açık oyuncusu Kingsley Coman'ın ayağından çaldığı top sosyal medyada en çok izlenen videolar sıralamasına girdi.

4-1 Bayern Münih'in üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada Ozan'ın şanssızlığı ilk maçında güçlü bir rakibe denk gelmek oldu. Buna rağmen geçer not alan Ozan, diğer haftalar için umut verdi.

Öte yandan karşılaşmayı anlatan Alman spiker de maç içerisinde Ozan'la ilgili bilgiler vererek genç yıldızın Galatasaray altyapısından yetiştiğini ve Avrupa'nın gelecek vaadeden savunma oyuncularından biri olacağını söyledi.