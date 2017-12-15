Almanlar Pepe'den çekiniyor

Sezon başında transfer olduğu Beşiktaş'a kısa sürede uyum sağlayarak başarıyı yakalayan Pepe'ye Alman basınından övgü geldi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile karşılaşacak siyah-beyazlıların Portekizli stoperi, Bild gazetesi tarafından mercek altına alındı.

KÖTÜ ÇOCUKTAN DEV FUTBOLCUYA

Pepe'nin Beşiktaş ile yeni bir hikaye yazdığı vurgulanarak, artık farklı bir görüntü taşıdığı aktarıldı. Habere, "Kötü çocuktan dev bir futbolcuya" başlığı atılırken, Pepe'nin yıllar içerisinde geçirdiği gelişimin Beşiktaş ile net bir şekilde kendini gösterdiği belirtildi.

BAŞARILI FUTBOLU BEŞİKTAŞ'TA DEVAM EDİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle Pepe'nin fark yarattığı da vurgulanarak, "Daha önce Real Madrid ile 3 kez Şampiyonlar Ligi kazandı. İspanya'da başarılı bir futbolcuydu, şimdi bu durum Beşiktaş'ta devam ediyor. Portekizli futbolcu, Bayern Münih ile oynamaya hazırlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

AA

EN FAZLA GALİBİYETİ BAYERN'E KARŞI ALDI

Pepe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kariyerinde en fazla galibiyet aldığı takım Bayern Münih oldu. Porto, Real Madrid ve Beşiktaş formalarıyla Devler Ligi'ne çıkan Portekizli stoper, Alman devine karşı 3 galibiyet yaşadı.

AA