Leipzig'i yenerek grubu 14 puanla zirvede tamamlayan Beşiktaş'ın başarısı Alman basınının da dikkatini çekti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında bir Alman gazeteci Şenol Güneş'e yakaladıkları tarihi başarıyı sordu.

"NE YAPIYORSUNUZ DA BU KADAR BAŞARILISINIZ?"

Alman gazeteci Şenol Güneş'e, Beşiktaş'ın tarihi boyunca Avrupa'da büyük başarılara imza atamadığını hatırlatarak, "Siz ne yapıyorsunuz da bu kadar başarılı oluyorsunuz?"şeklinde bir soru yöneltti.

Güneş ise "Bir takım olduk" diyerek şunları söyledi: "Önce işimizi yapıyoruz. İyi niyetle, samimiyetle, aynı duygu ve düşünceyi paylaşarak bir takım olmaya çalıştık. Yeteneklerimizi ve karakterimizi ortaya koymaya çalıştık. Ama bu tabii bir günde olmadı. İlk geldiğimde UEFA Avrupa Ligi'nde elendik, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nden son maçta elendik, bu sene de tur atladık. İyi bir yönetim, başkan, takım ve taraftarımız var. Daha ileri gidebiliriz fikrine katılıyorum ama acele edersek düşebiliriz de. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı, bunu başardık. Artık tur atlarsak bizim için iyi olur ama elenirsek de hayal kırıklığı yaşamayız." şeklinde konuştu.

Almanlar Şenol Güneş'e Beşiktaş'ın başarısını sordu - İZLE

