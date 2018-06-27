Almanların Dünya Kupası üzüntüsü

FIFA 2018 Rusya Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor.
Dünya Kupası'nın F Grubu'nda büyük bir sürpriz yaşandı. Bu grupta yer alan Almanya turnuvaya erken veda etti.
ALMANLAR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI
F Grubu'nda Meksika, İsveç ve Güney Kore'yle birlikte yer alan Panzerler, ilk maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu.
İkinci karşılaşmasında İsveç karşısında son dakika golüyle sahadan 2-1 galip ayrılarak umutlarına son maça taşıyan Almanya, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Son şampiyon Almanya Dünya Kupası'na veda etti VİDEO
ALMANLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ
Gruptan çıkabilmesi için Güney Kore'yi yenmesi gereken Almanya, rakibine 2-0 yenildi ve turnuvaya grup aşamasında veda etti.
Panzerlerin aldığı bu mağlubiyet, Almanlara büyük üzüntü yaşattı. Stadyumda ve ülkesinde turnuvayı takip eden Alman futbolseverler, milli takımlarının yaşadığı çaresizlik karşısında gözyaşlarına boğuldu.