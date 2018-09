Almanların EURO 2024 protestosu sürüyor

UEFA, 27 Eylül'de 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyecek ülkeyi açıklayacak. Dev organizasyon için Almanya ve Türkiye aday ülkeler. Turnuvanın ev sahibinin açıklanmasına kısa süre kala Alman taraftarlar protestolarına devam ediyor.

STUTTGART'TAN SONRA HAMBURG PROTESTO ETTİ

Geçtiğimiz hafta oynanan Düsseldorf maçında Stuttgart tribünlerinde açılan bir pankart olay olmuştu.

Açılan dev pankartta; "United by Money" yazısı (Parayla birleşim) yazısı dikkat çekti.

EURO 2024 için, "Futbol bizi birleştirir" sloganını kullanan Almanya Futbol Federasyonu'nu, "Sizi para birleştirir" pankartıyla protesto eden Stuttgart taraftarları, geceye damgasını vurmuştu.

Öte yandan pankartın devamında "Corrupt in the heart of Europe" yazısı görüldü. Burada da, "Avrupa futbolunun kalbinde yozlaşma" yazılması gözlerden kaçmadı ve rüşvet imasında bulunuldu.

Bundesliga 2'de mücadele eden Hamburg'da taraftarlar da Stuttgart'ta olduğu gibi aynı protestoyu yaptı. Benzer pankartlar açan Hamburg taraftarları EURO 2024'e karşı olduklarını ifade ettiler.