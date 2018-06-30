Almanya Federasyonu'ndan Löw'e destek

Almanya Futbol Federayonu, Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı yaratan Almanya Milli Takımı'nda teknik direktör Joachim Löw ile devam etme kararı aldı.

Alman basınının haberine göre Federasyon Başkanı Reinhard Grindel yönetiminde yapılan toplantıda Löw ile devam etme kararı çıktı.

Federasyon'da çalışan bir yetkili, Alman Kicker basınına ''Başka bir opsiyonumuz yok. Löw güvenoyu aldı.'' sözlerini kullandı. Turnuvada verdiği kararlar nedeniyle çok eleştirilen Löw, Almanya'ya dönüşünün ardından toplantı sonrası geleceğinin kesinleşeceğini söylemişti.