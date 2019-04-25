Almanya Kupası'nda Bayern Münih finalde

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İsmail Köybaşı'nın dakikası 20 bin lira

Geride kalan 29 haftada sadece 8 maçta forma giyen İsmail Köybaşı 30. haftada da kart cezalı olduğu için oynayamayacak. Şu ana kadar 541 dakika oynayan Köybaşı, dakikada 20 bin TL kazandı.