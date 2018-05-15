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Almanya, Löw'le uzattı

Almanya Futbol Federasyonu, teknik direktör Joachim Löw ile 2022 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

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Almanya Milli Takımı'nda teknik direktör Joachim Löw'ün sözleşmesi, 2022'ye kadar uzatıldı. Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, Löw ile sürdürdükleri başarılı iş birliğinin Katar'da düzenlenecek 

2022 Dünya Kupası'na kadar devam edeceği ve Alman teknik adamın 2020'de bitecek sözleşmesinin 2022'ye kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, antrenör Thomas Schneider ve kaleci antrenörü Andreas Köpke'nin sözleşmelerinin de 2022'ye kadar uzatıldığı kaydedildi.

Öte yandan Almanya Milli Takımı Direktörü Oliver Bierhoff'un sözleşmesinin ise 2024'e kadar uzatıldığı ifade edildi.

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