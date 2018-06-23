Almanya son dakikada kazandı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya F Grubu'ndaki ikinci maçında İsveç'le karşılaştı.

İlk maçında Meksika'ya 1-0 mağlup olan Almanya, mutlak glibiyet parolasıyla çıktığı İsveç maçını son dakikada attığı golle 2-1 kazandı ve bir üst tura çıkma şansını sürdürdü.

Kroos'un İsveç'i yıkan son dakika golü - İZLE

İSVEÇ DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Mücadeleye çok iyi başlayan Panzerler, rakibini adeta kendi sahasına hapsetti. Kontra ataklarla etkili olmaya çalışan İsveç, Almanya savunmasının yaptığı hata sonucunda 32. dakikada Toivonen'in golüyle 1-0 öne geçti.

REUS PANZERLERİ ÜMİTLENDİRDİ

İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya çok istekli başlayan Almanlar, 48. dakikda Reus'un fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı. İlerleyen dakikalarda baskısını arıtan Almanya'da Boateng 82. dakikda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

KROOS SON DAKİKDA FRİKİKTEN HARİKA ATTI

10 kişi kalmasına rağmen galibiyete olan inancını kaybetmeyen Almanya, 90+5'te Kroos'un muhteşem frikik golüyle İsveç'i 2-1 mağlup etti.

Puanını 3'e çıkaran Panzerler, bu mücadeleden galibiyetle ayrılmamış olsaydı, bir üst tura çıkma şansını mücizelere bırakacaktı.