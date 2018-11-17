Almanya Uluslar Ligi'nde küme düştü

Uluslar Ligi'nde beşinci hafta, 7 maçla devam etti. UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun beşinci haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 müsabaka oynandı.

ALMANYA'NIN DURUMU KESİNLEŞTİ

A Ligi 1. Grup'ta son dünya şampiyonu Fransa, konuk olduğu Hollanda'ya 2-0 yenildi ve uluslararası arenadaki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Georginio Wijnaldum ve 90+6'ncı dakikada penaltıdan Memphis Depay kaydetti. Bu sonucun ardından grupta 1 puanı bulunan Almanya'nın, alt lige düşmesi kesinleşti.

Öte yandan bu akşam İsveç ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız da rakibine yenilirse bir alt lige düşecek.