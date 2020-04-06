Almanya'da 13 kulüp iflasın eşiğinde

Koronavirüs salgını nedeniyle Bundesliga'nın askıya alınması Almanya'da birçok kulübü, batma noktasına getirdi.

Almanya Futbol Ligleri üyelerinin video konferansında telaffuz edildiği belirtilen rakamlara göre ülkedeki 13 profesyonel futbol kulübü, iflas tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Bundesliga'da 4 kulüp, ve ülkenin ikinci ligi Bundesliga 2'de 9 kulüp, maçlar tekrar başlamazsa kapılarına kilit vuracaklar.

TOPLAM KAYIP 750 MİLYON EURO

Bundesliga'daki bir kulübün mevcut durumda mayısa kadar ayakta kalma şansı bulunduğu, diğer üç kulübün de haziranda iflas etmek zorunda kalacağına işaret edildi.

İkinci ligdeki yedi kulübün mayıs sonuna kadar, diğer ikisinin haziranda iflas açıklayacaklarına dikkat çekildi.

Sezon tamamlanamazsa kulüplerin, önemli bir kısmı yayın geliri olmak üzere toplam kaybının 750 milyon euroyu bulacağı vurgulandı.