Almanya'da EURO 2024 protestoları büyüyor

UEFA yarın yapılacak toplantının ardından 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyecek ülkeyi duyuracak. Türkiye ile birlikte aday olan iki ülkeden biri olan Almanya'da ise gündem taraftarların protesto gösterileri.

ALMANLARIN PROTESTOSU BÜYÜYOR

Son 2 haftada oynanan lig maçlarında önce Stuttgart sonra Hamburg taraftarları federasyonun yönetim şeklini ve Almanya'nın EURO 2024 adaylığını istemediklerini açık açık ifade etti.

EURO 2024 maçlarının oynanacağı statlar - GALERİ

Alman taraftarların protestosu Almanya'da hafta içi oynanan maçlarda giderek büyüyor.

Bundesliga 1, 2 ve 3'de hafta içi oynanan maçların birçoğunda ilk 20 boyunca tezahürat yapılmayacak. Taraftarlar Birliği, ülkenin futbol yönetimini protesto etmek amacıyla bu çağrıda bulundu. Bayern Münih-Augsburg maçında sadece kale arkası değil, tüm stadyum protestoya katıldı.

Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı - VİDEO



Taraftar Birliğinin tepkisi, Almanya Futbol Federasyonu ve Bundesliga'nın taraftardan uzaklaşıp, ticaret organizasyonu haline gelmesiyle alakalı. Bu kapsamda Euro 2024 adaylığı da protesto ediliyor.



