Almanya'da gündem Hummels'in Dortmund'a dönmesi

Almanya Ligi'nde Bayern Münih forması giyen Mats Hummels'in eski takımı Borussia Dortmund'da dönme ihtimalinin olduğu ortaya çıktı.

Alman basınında Bild, Atletico Madrid'den 80 milyon euroya Lucas Hernandez'i, Stuttgart'tan ise 35 milyon euroya Benjamin Pavard'ı alan Bayern Münih'te teknik direktör Niko Kovac'ın 30 yaşındaki Hummels'in ayrılığına izin verdiğini öne sürdü.

2009 yılında 4 milyon euroya Bayern Münih'ten Dortmund'a transfer olan ancak 2016'da bu kez 35 milyon euroya Bayern Münih'e dönen Hummels'in geri dönüşü için iki kulüp arasında da görüşmelerin günler öncesinde başladığı belirtildi.

Gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Borussia Dortmund'un savunmada lider bir isme ihtiyaç duyduğu için Mats Hummels'i geri döndürme kararı aldığı vurgulandı. Sky Almanya ise bu geri dönüş için Dortmund'un 30 milyon euro civarında bir rakam ödeyeceğini öne sürdü.

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Mats Hummels ile ilgili çıkan haberler üzerine sorulan soruya "Şu an bu söylentilerle ilgili olarak yorum yapmak istemiyorum" diye yanıt verdi.

Bu arada Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke de daha önce Mats Hummels ile ilgili yaptığı açıklamada o kapılarının her zaman açık olduğunu söylemişti.