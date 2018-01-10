Almanya'dan Tolgay'a 7 milyon euroluk teklif

Alman temsilcisi Leverkusen, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu için 7 milyon euroluk teklifte bulundu. Bu öneriyi geri çeviren yönetim, 27 yaşındaki futbolcunun değerini 18 milyon euro olarak belirledi.

Beşiktaş'ın tecrübeli ön liberosu Tolgay Arslan, Beşiktaş’ta özellikle bu sezon sergilediği etkili performansla transfer gündeminin önemli isimlerinden biri oldu.

Alman temsilcisinin 7 milyon euroluk teklifine Beşiktaş yönetiminin olumsuz yanıt verdiği kaydedildi. Başkan Fikret Orman, Tolgay Arslan için 18 milyon euro istiyor. Almanya'da oynadığı dönemde Tolgay'ı almayan ve pişman olan Leverkusen, şimdi siyah-beyazlı ekiple pazarlık halinde.

450 BİN EUROYA TRANSFER EDİLDİ

27 yaşındaki futbolcu, 3 yıl önce Hamburg’tan 450 bin euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah-beyazlı ekipte 4 sezonda 95 maça çıkan Tolgay Arslan, 2 gol attı.