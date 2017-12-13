Almanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğuna 350 bin euro prim

Alman Futbol Federasyonu DFB, 2018 Dünya Kupası için belirlenen primi açıkladı.

ÇEYREK FİNALDEN ÖNCE PRİM YOK

Milli Takım oyuncuları ile anlaşmaya varıldığını kaydedildi ve grup maçları ile ilk eleme turu için prim ödenmeyecek. DFB, primlerin çeyrek finallerden sonrası için ödeneceğini duyurdu. Buna göre; çeyrek final primi kişi başı 75, yarı final 125, 3.'luk 150 bin ve final primi 200 bin olarak belirlendi.

Tarihinde 5. şampiyonluğu kovalayan Almanya, bu başarıya ulaştığı takdirde de oyuncular 350'şer bin euro prim kazanacak.

Son Dünya Kupası şampiyonu Almanya, 2018'i de kazandığı takdirde tarihte üst üste 2 kez bu başarıya ulaşan 3. ekip olacak. Daha önce İtalya 1934 ve 38'de, Brezilya ise 1958 ve 62'de Dünya Kupalarını müzesine götürmüştü.